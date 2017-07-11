В Петербурге двухлетняя девочка провалилась в канализационный люк

С.-ПЕТЕРБУРГ, 11 июл — РИА Новости. Следственные органы проводят проверку по факту падения двухлетней девочки в канализационный люк в Санкт-Петербурге, сообщает городское ГСУСК РФ.

"Из материалов проверки следует, что вечером 10 июля двухлетняя девочка, гуляя вместе с сестрой и папой в парке 300-летия Санкт-Петербурга в Приморском районе, провалилась в канализационный люк. Папа девочки, быстро среагировав, достал ребенка из указанного люка, в результате падения ребенок не пострадал", — говорится в сообщении.

В настоящее время проводится доследственная проверка, устанавливаются все обстоятельства произошедшего.