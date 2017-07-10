МЧС эвакуировало восемь тысяч машин, застрявших на "Нашествии" из-за дождя

МОСКВА, 10 июл – РИА Новости. Специалисты МЧС при помощи техники повышенной проходимости помогли эвакуировать на рок-фестивале "Нашествие-2017" в Тверской области свыше 8 тысяч застрявших из-за сильных дождей автомобилей, сообщили РИА Новости в понедельник в министерстве.

© РИА Новости / Илья Питалев Перейти в фотобанк Рок-фестиваль "Нашествие-2017" посетили около 200 тысяч человек Крупнейший в России фестиваль рок-музыки под открытым небом "Нашествие" существует с 1999 года. Главной площадкой для его проведения с 2009 года стало село Большое Завидово в Тверской области. По данным ведомства, в результате обильных осадков ухудшились подъездные пути к автопарковкам и палаточному лагерю, на которых находилось более 16 тысяч автомобилей и более 200 тысяч человек.

"Продолжаются работы по оказанию адресной помощи участникам и посетителям фестиваля. Автобусами и другим видами транспорта вывезено более 25 тысяч человек, в том числе 12 маломобильных граждан, оказана помощь в эвакуации более 8 тысяч автомобилей", — сказал собеседник агентства.

По его словам, для эвакуации застрявших автомобилей привлекались 50 единиц техники повышенной проходимости. Для перевозки людей, не имеющих личный транспорт, были привлечены 20 автобусов.

Всего для обеспечения безопасности проведения мероприятия привлекалась группировка в составе 3,08 тысячи и 174 единицы техники.