В цирке рассказали, почему тигрица гуляла по пляжу в Находке

ВЛАДИВОСТОК, 10 июл — РИА Новости. Тигрица, которую выгуливали на поводке на пляже Находки, является артисткой цирка и ранее уже бывала в публичных местах, в том числе весной снималась в рекламе в торговом центре в Хабаровске, сообщил РИА Новости представитель цирка-шапито Демидовых.

История с гуляющим по торговому центру "Энерго-Плаза" в Хабаровске тигром произошла в апреле. Тогда одно из СМИ опубликовало видео с хищником в холле ТЦ, где не было людей. В ходе проверки полиция установила, что по устной договоренности с цирком-шапито, который приехал в город, в здании под контролем владельца тигра снималась реклама.

Накануне местные СМИ опубликовали видео с тигром, которого выгуливают на многолюдном пляже Находки в Приморье. Полиция начала проверку по данной информации.

"Это была рекламная акция, все в рамках безопасности. Тигра сопровождал дрессировщик и помощники дрессировщика. Все было согласовано с администрацией пляжа. Наша актриса-тигрица выросла в цирке, она от дрессировщика не отходит, поэтому опасности не было", — сказал собеседник агентства.

По его словам, к такой прогулке по пляжу хищница отнеслась спокойно — у нее уже есть опыт съемки в передачах и прогулок по торговым центрам. "Это она снималась в торговом центре в Хабаровске", — добавил собеседник.