В Хабаровске проверяют видеоролик с тигром, гуляющим по торговому центру

ВЛАДИВОСТОК, 13 апр — РИА Новости. Полиция проверяет информацию о том, что в торговом центре "Энергоплаза" в Хабаровске гулял тигр, сообщил РИА Новости представитель краевого УМВД РФ.
"Видео такое есть. Но когда на место прибыли наряды, тигра не обнаружили. Будем проводить проверку, опрашивать владельца здания, а также цирк-шапито, который сейчас в городе", — сказал собеседник агентства.
"Проверяется также информация о том, что цирк снимал в ТЦ промо-ролик", — добавил собеседник агентства.
В администрации ТЦ пока затруднились прокомментировать видео с тигром.