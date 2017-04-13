В Хабаровске проверяют видеоролик с тигром, гуляющим по торговому центру

ВЛАДИВОСТОК, 13 апр — РИА Новости. Полиция проверяет информацию о том, что в торговом центре "Энергоплаза" в Хабаровске гулял тигр, сообщил РИА Новости представитель краевого УМВД РФ.

Ранее одно из СМИ опубликовало видео, на котором амурский тигр идет по холлу торгового центра, людей вокруг нет.

"Видео такое есть. Но когда на место прибыли наряды, тигра не обнаружили. Будем проводить проверку, опрашивать владельца здания, а также цирк-шапито, который сейчас в городе", — сказал собеседник агентства.

По его словам, цирк находится в отдалении от ТЦ, и тигр не сбегал оттуда. В самом здании комплекса сейчас подобных экспозиций нет.

"Проверяется также информация о том, что цирк снимал в ТЦ промо-ролик", — добавил собеседник агентства.

В администрации ТЦ пока затруднились прокомментировать видео с тигром.