В результате ДТП в Дагестане погибли четыре человека

МАХАЧКАЛА, 9 июл — РИА Новости. Четыре человека погибли, еще один пострадал в результате ДТП в Буйнакском районе Дагестана, сообщил РИА Новости представитель республиканского МВД.

"Авария произошла примерно в 14.00 мск, когда столкнулись автомобиль BMW и Lada Kalina. В результате ДТП находившиеся в автомобиле Lada Kalina четыре человека скончались на месте. Водитель автомобиля ВМW госпитализирован", — рассказал собеседник агентства.

Все подробности, а также виновник аварии уточняются, отметил он.