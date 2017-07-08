На Кубани в ДТП погибли три человека

КРАСНОДАР, 8 июл — РИА Новости. Три человека погибли при столкновении Skoda с "Газелью" на Кубани, 13-летний пассажир легкового автомобиля был доставлен в больницу, сообщает пресс-служба управления МВД по Краснодарскому краю.

Уточняется, что сообщение о ДТП поступило в дежурную часть около 18.30 минут в субботу.

По предварительным данным, на автодороге Темрюк — Краснодар — Кропоткин на территории Кавказского района 64-летний водитель Skoka при обгоне столкнулся с "Газелью", двигавшейся во встречном направлении.

"В результате аварии на месте ДТП погибли водители обоих транспортных средств и 61-летняя женщина — пассажир иномарки. В медицинское учреждение с травмами госпитализирован несовершеннолетний пассажир автомобиля Skoka, мальчик 2004 года рождения", — говорится в сообщении.

Полиция устанавливает все обстоятельства и причины аварии.