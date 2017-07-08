В Подмосковье два подростка получили травмы, катаясь на вагоне электрички

МОСКВА, 8 июл — РИА Новости. Два подростка за сутки попали в больницы Подмосковья с травмами головы и ожогами при попытке прокатиться на электричке, зацепившись за вагон снаружи, сообщает московское межрегиональное следственное управление на транспорте.

По предварительным данным ведомства, москвич 2002 года рождения в районе платформы "50 километр" решил взобраться на крышу электрички через межвагонные соединения. Пролезая между вагонами, он почувствовал удар током и, сорвавшись, упал на железнодорожное полотно в районе станции "Манихино–1".

Скорая помощь доставила мальчика в больницу, подросток госпитализирован с электротравмой и ожогами 10% поверхности тела.

В пятницу получил травмы еще один подросток — житель области 2002 года рождения, катавшийся, зацепившись за последний вагон электрички. В районе станции "Донино" Раменского района Подмосковья он сорвался и попал в больницу с закрытой черепно-мозговой травмой и ушибом грудной клетки.

"Организована доследственная проверка по факту травмирования несовершеннолетних на железной дороге", — говорится в сообщении ведомства.