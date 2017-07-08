В Москве около 70 человек задержали за правонарушения

МОСКВА, 8 июл — РИА Новости. Около 70 человек были задержаны в Москве за нарушение порядка проведения публичных мероприятий, сообщили в субботу РИА Новости в пресс-службе столичного главка МВД.

Ранее глава штаба оппозиционера Алексея Навального Николай Ляскин сообщил РИА Новости о задержании в столице нескольких десятков волонтеров штаба, занимавшихся агитацией.

"Сегодня на территории столицы сотрудниками полиции за совершение правонарушений, связанных с нарушением порядка проведения публичных мероприятий, задержано порядка 70 человек", — сказал собеседник агентства в столичном главке.

По его словам, в отношении задержанных составляются протоколы об административных правонарушениях, по которым будут приняты решения в соответствии с действующим законодательством.