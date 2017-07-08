Подозреваемый в убийстве ребенка в Челябинской области был ранее судим

ЧЕЛЯБИНСК, 8 июл — РИА Новости. Подозреваемый в убийстве 10-летнего ребенка в городе Касли Челябинской области, задержанный в субботу, был ранее судим по трем статьям, в том числе за незаконный оборот наркотиков, сообщила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.

Ранее сообщалось, что днем 14 июня 10-летний мальчик ушел из дома в городе Касли и не вернулся. По предварительным данным, ребенок поехал на велосипеде в школьную библиотеку за учебниками. Было возбуждено дело об убийстве. Председатель СК РФ Александр Бастрыкин поручил следователям в кратчайшие сроки установить обстоятельства исчезновения ребенка. В субботу подозреваемый в убийстве ребенка был задержан.

"Задержан подозреваемый, 1988 года рождения, проживающий в городе Касли Челябинской области, ранее судимый за кражу, грабеж и незаконное приобретение и хранение наркотических средств", — рассказала она.

Подозреваемый в настоящее время дал признательные показания в убийстве мальчика, указав на место его захоронения, уточнила она.

Как уточнял СК, 14 июня подозреваемый заманил ребенка в свое жилище, где совершил убийство, после чего закопал тело мальчика в малолюдном месте. В настоящее время решается вопрос о мере пресечения и предъявлении обвинения.

По данным полиции, в течение трех недель был проведен обход более 260 домовладений, расположенных на предполагаемом маршруте движения мальчика. Установлено и допрошено более 30 свидетелей, видевших мальчика. Осмотрены территории гаражных кооперативов, садовых товариществ, баз отдыха, прилегающих к городской черте и находящихся на расстоянии 10-15 километров от города. Следователями СК допрошено более 100 лиц ранее отбывавших наказание за совершение преступлений.