В Калужской области подросток подорвался на гранате

МОСКВА, 8 июл — РИА Новости. Подросток погиб, подорвавшись на гранате в городе Жиздра Калужской области, еще два ребенка госпитализированы с ранениями, сообщается на сайте областного следственного управления СК РФ.

"Предварительно установлено, что 7 июля 2017 года в городе Жиздра Калужской области в результате неосторожного обращения с гранатой погиб 13-летний ребенок", — говорится в сообщении.

Находившиеся рядом дети 13 и 10 лет получили ранения и были госпитализированы. Их жизни ничего не угрожает, добавили следователи.

Специалисты изъяли части гранаты с места происшествия, проводится доследственная проверка.