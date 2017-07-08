В ДТП с автобусом в Волгоградской области пострадали семь человек

МОСКВА, 8 июл — РИА Новости. Семь человек пострадали, по предварительным данным, при столкновении рейсового автобуса с "Газелью" в Иловнинском районе Волгоградской области, сообщил РИА Новости источник в экстренных службах региона.

"На 881-м километре федеральной автодороги Р-22 "Каспий" столкнулись автобус, следовавший из Волгограда в Елань, и грузопассажирская "Газель", — сказал собеседник агентства.

По его словам, семь человек доставлены для осмотра в Иловлинскую центральную районную больницу. В рейсовом автобусе находились 40 пассажиров, в том числе четверо детей, еще семь человек, в том числе один ребенок, ехали в "Газели". Обстоятельства ДТП выясняются.