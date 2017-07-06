Пожар в ангаре в Петербурге не создает угрозы взрыва, заявили в МЧС

Пожар на территории ООО Невский лакокрасочный завод в Санкт-Петербурге. 6 июля 2017

Пожар на территории ООО Невский лакокрасочный завод в Санкт-Петербурге. 6 июля 2017

С-ПЕТЕРБУРГ, 6 июл – РИА Новости. Пожар в ангаре с лакокрасочной продукцией в Колпинском районе Санкт-Петербурга не создает угрозы взрыва, сообщили РИА Новости в региональном управлении МЧС.

"Угрозы взрыва нет, мы делаем все, чтобы этого не произошло", — сказал собеседник агентства.

Сообщение о пожаре поступило в 16.55 мск, в 17.14 пожару был присвоен ранг #3. Горит производственно-складской ангар размером 160 на 30 метров, площадь пожара составляет 4,8 тысячи квадратных метров. К месту пожара вылетели два пожарно-спасательных вертолета.