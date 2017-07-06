МОСКВА, 6 июл — РИА Новости. Площадь пожара в ангаре с лакокрасочной продукцией на юге Санкт-Петербурга составляет около пяти тысяч квадратных метров, в готовность к тушению приведена авиация, сообщил РИА Новости источник в экстренных службах.
"Площадь пожара достигла 4,8 тысячи квадратных метров, в готовность приведены два противопожарных вертолета", — сказал собеседник агентства.
В промзоне "Металлострой" произошел пожар https://t.co/Zt71EH442O pic.twitter.com/G4xuINC1bi— ТВ Санкт-Петербург (@topspb_tv) 6 июля 2017 г.