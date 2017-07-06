Источник сообщил о возгорании ангара с красками в Петербурге

МОСКВА, 6 июл — РИА Новости. Площадь пожара в ангаре с лакокрасочной продукцией на юге Санкт-Петербурга составляет около пяти тысяч квадратных метров, в готовность к тушению приведена авиация, сообщил РИА Новости источник в экстренных службах.

"Площадь пожара достигла 4,8 тысячи квадратных метров, в готовность приведены два противопожарных вертолета", — сказал собеседник агентства.