Задержка поезда в Ленинградской области превысит четыре часа

С.-ПЕТЕРБУРГ, 5 июл — РИА Новости. Задержка поезда №77 сообщением Воркута — Санкт-Петербург в Ленинградской области, где произошел сход одной тележки электровоза, составит более 4 часов, сообщает пресс-служба ОЖД.
"В поезде находились 465 пассажиров. В результате произошедшего пострадавших нет. На станции "Волховстрой" пассажиры будут обеспечены питанием и водой. Ожидаемое время задержки поезда составит более 4 часов", — говорится в сообщении.
Как уточняет ОЖД, в связи с происшествием примерно на 3 часа задерживается пассажирский поезд №289 Архангельск — Санкт-Петербург. Также ожидается задержка пригородного поезда Бабаево — Тихвин.