Задержка поезда в Ленинградской области превысит четыре часа

На месте столкновения пассажирского поезда с дрезиной на ж/д перегоне Ефимовская – Коли

На месте столкновения пассажирского поезда с дрезиной на ж/д перегоне Ефимовская – Коли

С.-ПЕТЕРБУРГ, 5 июл — РИА Новости. Задержка поезда №77 сообщением Воркута — Санкт-Петербург в Ленинградской области, где произошел сход одной тележки электровоза, составит более 4 часов, сообщает пресс-служба ОЖД.

По данным РЖД, 5 июля в 14.05 мск на перегоне Ефимовская – Коли Октябрьской железной дороги произошел сход одной тележки электровоза поезда №77 сообщением Воркута – Санкт-Петербург.

"В поезде находились 465 пассажиров. В результате произошедшего пострадавших нет. На станции "Волховстрой" пассажиры будут обеспечены питанием и водой. Ожидаемое время задержки поезда составит более 4 часов", — говорится в сообщении.

Как уточняет ОЖД, в связи с происшествием примерно на 3 часа задерживается пассажирский поезд №289 Архангельск — Санкт-Петербург. Также ожидается задержка пригородного поезда Бабаево — Тихвин.