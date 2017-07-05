В Ленинградской области пассажирский поезд столкнулся с дрезиной

МОСКВА, 5 июл — РИА Новости. Пассажирский поезд сообщением Воркута — Санкт-Петербург столкнулся с дрезиной в Ленинградской области в среду днем, люди не пострадали, сообщил РИА Новости представитель Северо-Западного регионального центра МЧС РФ.

"Столкнулись поезд №77 Воркута — Санкт-Петербург и ремонтная дрезина. По предварительным данным, с рельсов сошла только передняя тележка локомотива", — сказал собеседник агентства.

По предварительным данным, пострадавших в результате ЧП нет. Обстоятельства выясняются.