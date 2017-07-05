В Петербурге при столкновении теплохода с мостом пострадали два человека

С.-ПЕТЕРБУРГ, 5 июл — РИА Новости. Две женщины из числа пассажиров прогулочного теплохода госпитализированы после столкновения судна с опорой моста на Фонтанке в Петербурге, сообщает в среду управление на транспорте МВД РФ по Северо-Западному федеральному округу.

Столкновение произошло во вторник около 22.00, на место происшествия выехала следственно-оперативная группа транспортной полиции.

"Сотрудниками транспортной полиции установлено, что на маломерном судне, по предварительной информации, находилось около 35 человек, в результате столкновения пострадали два пассажира — женщины в возрасте 33 и 64 лет. Они госпитализированы в одну из больниц города. По предварительной информации, причиной столкновения стал отказ рулевого управления", — говорится в сообщении.

В настоящее время сотрудники транспортной полиции проводят оперативно-розыскные мероприятия по установлению всех обстоятельств произошедшего.

Как сообщает Северо-Западное следственное управление на транспорте СК РФ, по факту нарушения безопасности движения и эксплуатации теплохода "Роб Рой" проводится доследственная проверка.

"На место происшествия выехала следственная группа в составе следователей и криминалистов, которые провели неотложные проверочные мероприятия", — говорится в сообщении.

По данным следственного управления на транспорте, на борту судна находилось 13 пассажиров и два члена экипажа при пассажировместимости судна в 35 человек.