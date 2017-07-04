На строящейся в Петербурге уникальной плавучей АЭС возник пожар

МОСКВА, 4 июл – РИА Новости. На "Балтийском заводе" в Петербурге загорелась строящаяся плавучая атомная электростанция "Академик Ломоносов", распространение огня остановили на площади 16 квадратных метров, сообщил РИА Новости источник в экстренных службах.

"Атомные реакторы на станции еще не установлены, топливо не загружено. Пожар в настоящее время локализован на площади 16 квадратных метров, пострадавших, по предварительным данным, нет. Идет тушение", — сказал собеседник агентства.

По его словам, обстановка под контролем.

Официальным подтверждением этой информации РИА Новости пока не располагает.

"Академик Ломоносов" — первая в мире АЭС такого рода. Создается для энергоснабжения Чукотки.