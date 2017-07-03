В Крыму начали проверку после обнаружения дельфина с привязанным камнем

СИМФЕРОПОЛЬ, 3 июл – РИА Новости, Виктор Лященко. Керченская межрайонная природоохранная прокуратура организовала проверку информации об обнаружении в районе Феодосии мертвого дельфина, сообщает пресс-служба прокуратуры республики.
"Выяснению подлежит наличие признаков жестокого обращения с млекопитающим, в связи с чем дано поручение органу внутренних дел о проведении процессуальной проверки. Ее ход контролируется прокуратурой", — говорится в сообщении.
Подробнее о новостях Крыма — на crimea.ria.ru>>