СЕВАСТОПОЛЬ, 2 июл — РИА Новости. Мертвого дельфина-афалина, к которому неизвестные привязали тяжелый бетонный камень, выбросило волной на один из диких пляжей Феодосии, передает в воскресенье корреспондент РИА Новости.

Двухметровый дельфин выброшен на берег в безлюдном месте, на диком пляже "Песчаная балка". Эта часть побережья мелководная, и дельфины таких размеров возле берега не встречаются.

Камень, привязанный к голове дельфина, представляет собой кусок бетона, который замотан в прорезиненный чехол. Судя по тому, что признаков разложения еще нет, дельфин умер совсем недавно.