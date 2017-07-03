В Кузбассе мужчина шумовкой сломал руки "слишком спокойной" жене

КЕМЕРОВО, 3 июл — РИА Новости. Жителя кузбасского города Ленинск-Кузнецкий будут судить за избиение супруги металлической шумовкой и угрозы убийством за то, что она, по его мнению, стала слишком спокойной, сообщили РИА Новости в региональном главке МВД.

Полицейские узнали об инциденте от сотрудников городской больницы, куда доставили женщину. Медики диагностировали ей переломы обеих рук. Правоохранители выяснили, что травмы женщина получила в результате конфликта с супругом, и задержали его.

"Мужчина пояснил, что избил жену металлической шумовкой, поскольку его "стали раздражать ее спокойствие и уравновешенность". Оказалось, женщина на протяжении нескольких недель принимала прописанное врачом успокоительное и вследствие этого не реагировала на многочисленные провокации со стороны мужа и не предъявляла ему претензий, когда он приходил домой пьяным", — сказали в ГУМВД.

По словам задержанного, он не выдержал такого поведения и избил супругу, а после этого сам вызвал ей скорую помощь. Однако, находясь под следствием, он, вооружившись ножом, угрожал супруге расправой.

В результате ранее судимый 33-летний мужчина стал фигурантом уголовных дел сразу по двум статьям УК РФ: об умышленном причинении средней тяжести вреда здоровью и об угрозе убийством или причинением тяжкого вреда здоровью. Все материалы направлены на рассмотрение в суд. Санкции статей обвинения предусматривают до 5 лет лишения свободы.