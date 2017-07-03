Член "Хизб ут-Тахрир"* из Дагестана получил девять лет колонии

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 3 июл – РИА Новости, Иван Капустин. Северо-Кавказский окружной военный суд приговорил к девяти годам колонии строгого режима члена международной террористической организации "Хизб ут-Тахрир аль-Ислами"*, готовившего насильственный захват власти, сообщила РИА Новости представитель суда Алена Катькало.

"Хирамагомед Магомедов признан виновным, ему назначено наказание в виде лишения свободы на срок 9 лет с отбыванием наказания в колонии строгого режима", — рассказала Катькало. Она добавила, что подсудимый признан виновным в участии в деятельности террористической организации, склонении лиц к участию в террористической организации, приготовлении в насильственному захвату власти, незаконном хранении и ношении оружия.

Суд установил, что Магомедов не позднее 2008 года вступил в ряды "Партии исламского освобождения" — "Хизб ут-Тахрир аль-Ислами"*, целью которой является устранение неисламских правительств и поэтапное установление исламского государства "Всемирный исламский Халифат". По версии следствия, Магомедов распространял идеологию террористической организации в Дагестане.

Кроме того, подсудимый участвовал в занятиях по изучению идеологии "Хизб ут-Тахрир"*, распространял печатную продукцию, склонял и вовлекал в ряды партии новых участников. Как считает следствие, Магомедов создавал условия для захвата власти и насильственного изменения конституционного строя РФ.

Суд согласился, что подсудимый проводил различные занятия, принимал участие в конференциях, где слушателям прививались специальные знания, агитационные навыки, а также передавалась печатная продукция издательства "Хизб ут-Тахрир"*. На встречах проводилась идеологическая обработка участников, после которой у учеников формировалась "устойчивая идеологическая зависимость" от организации "Хизб ут-Тахрир"*. По версии следствия, Магомедов вплоть до мая 2015 года хранил и носил пригодное для стрельбы нарезное огнестрельное оружие, изготовленное кустарным способом.

В ходе судебных заседаний подсудимый свою вину признал частично. Он подтвердил, что является участником "Хизб ут-Тахрир"*, однако отрицал вину по остальным преступлениям (приготовление к насильственному захвату власти, вовлечение в ряды террористической организации новых участников, незаконный оборот оружия и боеприпасов). Уголовное дело поступило на рассмотрение в суд из прокуратуры Дагестана.

*Террористическая организация, запрещенная в России