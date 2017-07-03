Два человека погибли при взрыве цистерны на АЗС в Дагестане

МОСКВА, 3 июл — РИА Новости. Два человека погибли, по предварительным данным, в результате взрыва цистерны на автозаправочной станции "Газпромнефть" в Тарумовском районе Дагестана, сообщил РИА Новости источник в экстренных службах республики.

"При проведении ремонтных работ взорвалась цистерна объемом около 50 кубометров с последующим пожаром. Погибли два сотрудника АЗС", — сказал собеседник агентства.

По его словам, пожар удалось локализовать на площади 400 квадратных метров. Обстоятельства ЧП выясняются.

Как уточнил РИА Новости представитель республиканского главка МЧС, полностью пожар был ликвидирован в 10.19. Борьбу с огнем вели в общей сложности 39 человек и 11 единиц техники.