При опрокидывании лодки под Челябинском погибли четыре человека

МОСКВА, 2 июл — РИА Новости. Четыре человека, в том числе двое детей, погибли при опрокидывании лодки на озере в Челябинской области, спасатели ищут еще трех человек, заведено уголовное дело, сообщает в воскресенье региональное управление СК РФ.

По предварительным данным, мужчина со своими детьми и детьми родственников плыли по озеру на алюминиевой лодке, которая перевернулась. Двое мужчин поплыли с берега на помощь и утонули.

"Из озера Максимка Чесменского района (около села Чесма) извлечены тела двух мужчин, 10-летней девочки и 2-летнего мальчика…", — говорится в сообщении.

В настоящее время ведутся поисковые работы по обнаружению тел мужчины, мальчиков восьми и 15 лет, говорится в сообщении.

"По данному факту… возбуждено уголовное дело по признакам преступления… "причинение смерти по неосторожности двум и более лицам", — отмечается в сообщении.