В Челябинской области перевернулась лодка с людьми

МОСКВА, 2 июл — РИА Новости. В Челябинской области в запруде около поселка Тогузак перевернулась лодка с людьми, никто из них не смог выбраться на берег, в данный момент спасатели ищут пропавших, сообщает пресс-служба регионального ГУ МЧС в воскресенье.

Количество пропавших не уточняется.

"По сообщению очевидцев с места событий, несколько человек поднялись на борт алюминиевой лодки типа "Казанка" и вышли на водную гладь запруды около населенного пункта Тогузак Чесменского района Челябинской области. По неизвестным на данный момент причинам лодка перевернулась, и все, кто был на ее борту, не смогли выбраться из воды. Очевидцы предпринимают попытки найти пострадавших. Информация о количестве пострадавших уточняется", — говорится в сообщении.