Владелец: автобус, попавший в ДТП в Татарстане, перед поездкой проверялся

На месте дтп около города Заинск в Татарстане. 2 июля 2017

На месте дтп около города Заинск в Татарстане. 2 июля 2017

САМАРА, 2 июл — РИА Новости. Водитель разбившегося в Татарстане автобуса был опытным, транспорт был проверен перед поездкой, каких-либо замечаний не было, сообщила РИА Новости президент ПАО "Евразийская корпорация автовокзалов", которой принадлежал автобус, Фэния Хакимова.

"Водитель отличный. Это наш лучший экипаж, который работал на маршруте "Самара-Ижевск". Никогда к ним не было никаких замечаний. На автобусах Neoplan у нас работают опытнейшие водители. Этот водитель у нас работал с 2006 года и отлично себя проявил", — сказала Хакимова.

Хакимова отметил, что автобус "Неоплан" перед поездкой был проверен.

"Его техническое состояние не вызвало нареканий, автобус был отличный", — сказала Хакимова.