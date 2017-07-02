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Происшествия

ДТП с автобусом в Татарстане: 14 человек погибли, 15 пострадали

Сюжет:
ДТП с автобусом в Татарстане (44)
17:1202.07.2017
06251
© РИА Новости / МЧС России по Республике ТатарстанПерейти в фотобанкНа месте дтп около города Заинск в Татарстане. 2 июля 2017На месте дтп около города Заинск в Татарстане. 2 июля 2017
© РИА Новости / МЧС России по Республике Татарстан
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МОСКВА, 2 июл — РИА Новости. Пассажирский автобус в Татарстане в ночь на воскресенье столкнулся со следовавшим в попутном направлении грузовиком. Из находившихся в автобусе 29 человек, по последним данным, 14 погибли, еще 15 пострадали. Следствие рассматривает несколько версий произошедшего.

Сгоревший автобус на месте ДТП около города Заинск в Татарстане. 2 июля 2017
© РИА Новости / МЧС Республики Татарстан
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В МВД рассказали об обстоятельствах крупного ДТП в Татарстане

Погибшие и пострадавшие

Сообщение о столкновении пассажирского автобуса Neoplan с грузовиком MAN, буксируемым на жесткой сцепке "Камазом" поступило в 00.40 мск воскресенья. ДТП произошло в девяти километрах от города Заинск республики Татарстан. В результате столкновения автобус, следовавший по маршруту Самара — Ижевск, опрокинулся на проезжую часть и загорелся. Сначала МЧС сообщило об 11 пострадавших и семи погибших. Все пострадавшие были направлены в центральную районную больницу Заинского района.

Позже МВД по региону сообщило о десяти погибших и 12 пострадавших, Региональный Минздрав сообщил, что на месте погибли 13 человек, в том числе двое детей, 15 пострадали (из них госпитализированы 12). По первоначальной информации ГУМЧС по Татарстану, в автобусе находились 28 человек. Однако МВД по Татарстану отмечало, что точное число находившихся в салоне автобуса пассажиров выясняется, поскольку водитель в пути подсаживал попутчиков. В воскресенье днем региональное следственное управление СК уточнило, что из автобуса извлечены тела 14 погибших. Пресс-служба президента Татарстана со ссылкой на премьер-министра республики Алексей Песошина подтвердило эту информацию.

"Алексей Песошин сообщил, что пассажирский автобус, в котором находились 29 человек (28 пассажиров и водитель), столкнулся с грузовиком "Камаз", который на жесткой сцепке тащил тягач. В результате ДТП 14 человек погибли", — сообщила пресс-служба главы республики.

Сгоревший автобус на месте ДТП около города Заинск в Татарстане. 2 июля 2017
© РИА Новости / МЧС Республики Татарстан
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Врачи в Казани рассказали о состоянии пострадавших в ДТП с автобусом

Руководителя регионального следственного управления СКР Эльвира Газизова сообщила, что, предположительно, погибшим в ДТП детям был 1 год и 14 лет.

В больницах остаются 10 человек

Всего по данным Минздрава республики, в ДТП пострадали 15 человек. Из них 12 были госпитализированы. В воскресенье днем пресс-секретарь министерства здравоохранения республики Айгуль Салимзянова сообщила РИА Новости, что двое пострадавших выписаны из стационара, в больницах остаются десять человек.

"Всего пострадавших было 15. Из них пятерых отпустили, десять остаются в больницах", — сказала Салимзянова.

По информации собеседницы агентства, в больнице скорой помощи Набережных Челнов остаются трое пострадавших, еще трое переведены оттуда в Казань и доставлены в Республиканскую клиническую больницу Минздрава Татарстана. Четыре человека остаются в стационаре медсанчасти "Татнефти" в Альметьевске.

Пресс-служба главы Татарстана со своей стороны уточнила, что из остающихся на лечении в стационарах десяти пострадавших пятеро находятся в состоянии средней степени тяжести, еще пятеро — в тяжелом состоянии.

На месте дтп около города Заинск в Татарстане. 2 июля 2017
© РИА Новости / МЧС России по Республике Татарстан
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В Татарстане задержали водителя грузовика, попавшего в ДТП

Главный травматолог республики Сергей Кривошапко позже уточнил, что состояние трех пострадавших в ДТП с автобусом и грузовиком, переведенных из Набережных Челнов в Казань, в том числе водителя автобуса, оценивается как стабильное, но прогнозы делать рано.

"В Республиканскую клиническую больницу доставлены три пациента с этого ДТП в тяжелом состоянии. Они находятся в реанимационном отделении, в том числе водитель автобуса. Преобладает у пациентов термическая травма, то есть ожоги различной степени. В настоящее время состояние их стабильное. Можно сказать, что непосредственная угроза жизни миновала, но чересчур оптимистичные прогнозы делать пока еще рано", — сказал Кривошапко журналистам.

По информации главного травматолога республики, пострадавшие находятся в сознании, с ними общаются медико-психологические бригады и следственные органы. Родственники пострадавших могут их навестить — доступ в реанимационное отделение для них разрешен в специально установленное время с соблюдением формы одежды.

По данным правительства Самарской области, в аварии, предварительно, погибли шесть жителей региона, еще пятеро пострадали. "Списки погибших и пострадавших еще уточняются, поскольку документы пассажиров сгорели", — сообщили региональные власти.

Возбуждены уголовные дела

По факту ДТП возбуждены уголовные дела.

ДТП с автобусом в Татарстане, 2 июля 2017
© РИА Новости / МЧС Республики Татарстан
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Мутко выразил соболезнования родным и близким жертв ДТП в Татарстане

Следственное управление МВД по Татарстану возбудило дело по статье "Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц". По решению прокуратуры оно передано в республиканское управление СК для дальнейшего расследования.

Кроме того, СК возбудил дело по статье "Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, повлекшие смерть двух и более лиц". Ход расследования уголовных дел находится на контроле центрального аппарата.

Следствие рассматривает все версии произошедшего: водитель автобуса мог уснуть за рулем, был ослеплен фарами или не справился с управлением при обгоне. Следователи продолжают осмотр места происшествия, устанавливаются личности погибших.

Для организации всестороннего расследования обстоятельств, приведших к ДТП, руководство МВД России направило в Татарстан представителей центрального аппарата министерства.

Задержан глава фирмы-перевозчика

После ДТП глава Минтранса Максим Соколов поручил Ространснадзору провести внеплановую проверку самарского автопредприятия ПАО "Единая корпорация автовокзалов". По данным властей Самарской области, автобус, ставший участником аварии, принадлежит именно этой компании.

На месте ДТП с автобусом в Татарстане. 2 июля 2017
© РИА Новости / МЧС России по Республике Татарстан
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В СК раскрыли подробности расследования ДТП с автобусом в Татарстане

Как сообщает Минтранс, министр провел телефонные переговоры с главами Татарстана, Удмуртии, Самарской и Ульяновской областей. В ходе переговоров были выработаны оперативные действия, в частности, создана комиссия по расследованию причин трагедии, в состав которой вошли представители Ространснадзора. Также Соколов поручил направить на место аварии руководителя Ространснадзора Виктора Басаргина и его заместителя Асланбека Ахохова. Кроме того, сотрудники Госавтонадзора вылетят в Самару для внеплановой проверки самарского автопредприятия ПАО "Единая корпорация автовокзалов", которому принадлежал автобус.

Региональное управление СК по Татарстану, в свою очередь, сообщило, что генеральный директор "Евразийской корпорации автовокзалов" задержан.

"В порядке статьи 91 УПК РФ задержана генеральный директор АО "Евразийская корпорация автовокзалов", в фирме проводятся обыски. Также проводятся другие необходимые следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего", — говорится в сообщении.

Прокуратура Самарской области также начала проверку деятельности самарской фирмы-перевозчика, автобус которой попал в ДТП. Сообщается, что в ходе проверки будет дана оценка действиям должностных лиц предприятия, ответственных за обеспечение безопасности перевозок.

Водителей опрашивают в больнице

Днем помощник регионального Следственного управления СК Эльвира Газизова сообщила, что из-за плохого самочувствия водителей следственные действия с ними не проводились. Они остались живы и были госпитализированы.

Президент Республики Татарстан Рустам Минниханов. Архивное фото
© РИА Новости / Алексей Дружинин
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Глава Татарстана выразил соболезнования главам Самарской области и Удмуртии

Позже МВД по Татарстану сообщило, что водители автобуса и грузовика задержаны.

"Водители транспортных средств-участников ДТП в Казани задержаны. В настоящее время одного из участников ДТП… опрашивают следователи главного следственного управления МВД по республике Татарстан. В настоящее время водитель грузовика опрашивается следователями ГСУ МВД по республике Татарстан", — говорится в сообщении ведомства.

Окажут помощь

Правительство Татарстана окажет единовременную материальную помощь семьям погибших и пострадавшим. Из бюджета республики выделят по миллиону рублей на каждого погибшего. Пострадавшие получат материальную помощь в зависимости от степени тяжести их состояния: от 100 до 300 тысяч рублей.

Президент Татарстана Рустам Минниханов также направил телеграммы со словами соболезнования в связи с гибелью людей в ДТП врио главы Удмуртской республики Александру Бречалову и губернатору Самарской области Николаю Меркушкину.

"Мы глубоко соболезнуем всем, кто в результате аварии потерял своих родных и близких, желаем скорейшего выздоровления пострадавшим", — написал он.

На месте дтп около города Заинск в Татарстане. 2 июля 2017
© РИА Новости / МЧС России по Республике Татарстан
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В Татарстане рассказали о состоянии водителей автобуса, попавшего в ДТП

Слова соболезнования глава Татарстана выразил и семьям погибших и пострадавшим в результате ДТП. "Страшная трагедия унесла жизни людей. Сделаем все, чтобы разобраться в обстоятельствах. Соболезную семьям погибших. Скорбим", — добавил Минниханов.

Власти Самарской области со своей стороны сообщили, что семьям погибших и пострадавшим жителям региона также будет оказана вся необходимая помощь и поддержка. Правительство региона выделит по одному миллиону рублей семьям погибших жителей области и до 500 тысяч рублей — пострадавшим. Муниципалитеты Самары и Тольятти возьмут на себя доставку тел погибших и при необходимости окажут помощь родственникам в организации поездки к месту происшествия и в больницы к пострадавшим. Необходимую помощь семьям погибших и пострадавшим в ДТП жителям республики окажут и власти Удмуртии.

Компания "СОГАЗ", которая является страховщиком ответственности "Евразийской корпорации автовокзалов", чей пассажирский автобус попал в ДТП, сообщила, что семьи погибших и пострадавшие получат до 2 миллионов рублей страховых выплат.

Опознание пройдет в Казани

Процедура опознания погибших в ДТП с автобусом и грузовиком в Заинском районе Татарстана будет проходить в республиканском бюро судмедэкспертизы в Казани.

На месте дтп около города Заинск в Татарстане. 2 июля 2017
© РИА Новости / МЧС России по Республике Татарстан
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Власти Татарстана уточнили, сколько человек было в автобусе, попавшем в ДТП

"Тела всех погибших будут доставлены в республиканское бюро судебно-медицинской экспертизы Минздрава Татарстана для проведения экспертизы и установления личности погибших", — сообщило главное управление МЧС России по Татарстану.

С родственниками погибших будут работать психологи Приволжского филиала центра экстренной психологической помощи.

Объявлен траур

В связи с гибелью людей в ДТП в Татарстане 2 июля объявлено днем траура.

"Выражая скорбь по погибшим в результате дорожно-транспортного происшествия в Заинском районе… постановляю объявить 2 июля днем траура в республике Татарстан", — говорится в указе президента республики.

Согласно указу, в день траура на всей территории республики будут приспущены государственные флаги Татарстана, телерадиокомпаниям и учреждениям культуры предложено отменить развлекательные передачи и мероприятия.

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