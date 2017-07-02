Сотрудники ГИБДД восстановили картину крупного ДТП в Татарстане

МОСКВА, 2 июл — РИА Новости. Эксперты, изучающие обстоятельства крупного ДТП в Татарстане, в котором погибли 14 человек, предварительно восстановили картину трагедии: по словам представителя ГИБДД, у автобуса при столкновении с тягачом оторвало переднее колесо, а после опрокидывания произошло возгорание бензобака, сообщает в воскресенье телеканал "Россия 24".

Сообщение о столкновении автобуса "Неоплан" с грузовиком MAN, буксируемым на жесткой сцепке "КамАЗом", произошло ночью. Автобус следовал по маршруту Самара — Ижевск, в нем находились 28 человек. В результате столкновения автобус опрокинулся на проезжую часть и загорелся. По последним данным, погибли 14 человек.

"У автобуса при столкновении с тягачом оторвалось колесо. Конструктивные особенности этого автобуса — у него топливный бак впереди справа. И автобус, когда оторвалось переднее правое колесо, начал опрокидываться. Произошло возгорание", — рассказал в эфире телеканала заместитель начальника ГУОБДД МВД РФ Сергей Добряков.

По предварительной версии, всего за несколько секунд после возгорания бензобака огонь распространился по салону. При этом из-за опрокидывания на правый бок двери автобуса, также расположенные справа, оказались заблокированы.