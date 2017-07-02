На Ставрополье пять человек погибли в ДТП

ДТП на Ставрополье, в результате погибли пять человек

ДТП на Ставрополье, в результате погибли пять человек

ПЯТИГОРСК, 2 июл — РИА Новости, Маргарита Савельева. Пять человек погибли в результате столкновения легкового автомобиля с деревом на Ставрополье, сообщил РИА Новости представитель краевого управления ГИБДД,

"Примерно в 14.00 на автодороге "Новоалександровск — станица Расшеватская" в черте города водитель автомобиля Nissan, по предварительным данным, превысил скорость, в результате чего не справился с управлением и допустил столкновение с деревом, от удара автомобиль отбросило, и он столкнулся с "ВАЗ 2104", который стоял на обочине", — сказал собеседник агентства.

Водитель и четверо его пассажиров — четверо мужчин и женщина — погибли, отметил представитель ведомства.

"В ходе выяснения обстоятельств ДТП стало известно, что водитель лишен права управления транспортным средством, ранее он привлекался за управление в состоянии опьянения", — добавил собеседник агентства, отметив, что водитель и пассажиры не были пристегнуты ремнями безопасности.