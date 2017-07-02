Власти Татарстана уточнили, сколько человек было в автобусе, попавшем в ДТП

КАЗАНЬ, 2 июл — РИА Новости, Ирина Дурницына. В автобусе, столкнувшемся с грузовиком в Татарстане в ночь на воскресенье, по уточненным данным, было 29 человек, сообщает пресс-служба президента Татарстана со ссылкой на премьер-министра республики Алексей Песошина, находящегося на месте ДТП.
Региональное следственное управление СК позднее уточнило, что из автобуса извлечены тела 14 погибших.
"Алексей Песошин сообщил, что пассажирский автобус, в котором находилось 29 человек (28 пассажиров и водитель), столкнулся с грузовиком "КамАЗ", который на жесткой сцепке тащил тягач. В результате ДТП 14 человек погибли", — говорится в сообщении.
По информации пресс-службы, из остающихся на лечении в стационарах десяти пострадавших пятеро находятся в состоянии средней степени тяжести, еще пятеро — в тяжелом состоянии. Трое из них доставлены в Республиканскую клиническую больницу в Казань.
По факту ДТП возбуждены уголовные дела по статьям "нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по осторожности смерть двух или более лиц" и "оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц".
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