Власти Татарстана уточнили, сколько человек было в автобусе, попавшем в ДТП

КАЗАНЬ, 2 июл — РИА Новости, Ирина Дурницына. В автобусе, столкнувшемся с грузовиком в Татарстане в ночь на воскресенье, по уточненным данным, было 29 человек, сообщает пресс-служба президента Татарстана со ссылкой на премьер-министра республики Алексей Песошина, находящегося на месте ДТП.

Сообщение о столкновении пассажирского автобуса "Неоплан" с грузовиком MAN, буксируемым на жесткой сцепке автомобилем "КамАЗ", неподалеку от Заинска поступило в 0.40 мск воскресенья. По первоначальной информации ГУМЧС РФ по Татарстану, в автобусе находились 28 человек, он следовал по маршруту Самара — Ижевск. В результате столкновения автобус опрокинулся на проезжую часть и загорелся. По данным регионального Минздрава, на месте погибли 13 человек, в том числе двое детей, 15 пострадали (из них госпитализированы 12).

Региональное следственное управление СК позднее уточнило, что из автобуса извлечены тела 14 погибших.

"Алексей Песошин сообщил, что пассажирский автобус, в котором находилось 29 человек (28 пассажиров и водитель), столкнулся с грузовиком "КамАЗ", который на жесткой сцепке тащил тягач. В результате ДТП 14 человек погибли", — говорится в сообщении.

Ваш браузер не поддерживает данный формат видео. Вконтакте Facebook Одноклассники Twitter Whatsapp Viber Telegram скачать видео скопировать ссылку получить код © Пресс-служба МЧС России Пассажирский автобус столкнулся с "КамАЗом" в Татарстане. Кадры с места ДТП

По информации пресс-службы, из остающихся на лечении в стационарах десяти пострадавших пятеро находятся в состоянии средней степени тяжести, еще пятеро — в тяжелом состоянии. Трое из них доставлены в Республиканскую клиническую больницу в Казань.

Песошин напомнил, что правительство Татарстана приняло постановление, согласно которому из бюджета республики семьям погибших будет оказана единовременная материальная помощь из расчета 1 миллион рублей на каждого погибшего. Пострадавшие получат материальную помощь в зависимости от степени тяжести их состояния: при легкой степени тяжести — 100 тысяч рублей, средней степени тяжести — 200 тысяч рублей, тяжелой степени — 300 тысяч рублей.

По факту ДТП возбуждены уголовные дела по статьям "нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по осторожности смерть двух или более лиц" и "оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц".

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