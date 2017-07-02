Дело о гибели детей под колесами грузовика в Брянской области передали в СК

МОСКВА, 2 июл — РИА Новости. Уголовное дело по факту ДТП в Брянской области, где под колесами грузовика погибли двое подростков, а еще двое были госпитализированы, передано в областное управление СК России, сообщила официальный представитель ведомства Светлана Петренко.

Ранее глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил инициировать вопрос о передаче из полиции уголовного дела по факту ДТП в Брянской области, жертвами которого стали дети.

"Следственными органами СК РФ по Брянской области принято к производству уголовное дело, возбужденное по признакам преступления, предусмотренного ч. 5 ст. 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц) в отношении водителя грузового автомобиля, сбившего подростков на остановке", — рассказал Петренко.

По данным следствия, вечером 2 июля у деревни Комягино в Брянской области водитель грузовика на повороте не справился с управлением, выехал на обочину и наехал на группу подростков. В результате столкновения 15-летний юноша и 16-летняя девушка погибли на месте, двое подростков с травмами были госпитализированы.