Четыре человека пострадали при столкновении автобуса и автомобиля на Урале

ЕКАТЕРИНБУРГ, 2 июл — РИА Новости. Четыре человека пострадали в воскресенье в Екатеринбурге в результате столкновения пассажирского автобуса и автомобиля Hyundai Elantra, сообщает ГУМВД РФ по Свердловской области.
В результате ДТП пострадали четыре человека. Две женщины 1971 и 1995 годов рождения, находившиеся в салоне автобуса, с травмами различной степени тяжести доставлены в городскую клиническую больницу №23. Женщину-кондуктора 1991 года рождения с закрытым переломом правого коленного сустава госпитализировали в больницу №36. В аварии также пострадал водитель легковой иномарки. С черепно-мозговой травмой и переломом ребер его доставили в медицинское учреждение.
Прибывшие на место ДТП сотрудники Госавтоинспекции установили, что на легковом автомобиле установлена зимняя резина, уточняет ГУМВД.