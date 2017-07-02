Четыре человека пострадали при столкновении автобуса и автомобиля на Урале

ЕКАТЕРИНБУРГ, 2 июл — РИА Новости. Четыре человека пострадали в воскресенье в Екатеринбурге в результате столкновения пассажирского автобуса и автомобиля Hyundai Elantra, сообщает ГУМВД РФ по Свердловской области.

"Сегодня, 2 июля, в 7.40 местного времени (5.40 мск) в Екатеринбурге на улице Белинского произошло столкновение легкового автомобиля с автобусом 19-го маршрута. Водитель Hyundai Elantra 1984 года рождения, двигаясь со стороны переулка Переходный в направлении улицы Юлиуса Фучика, не справился с управлением, выехал на полосу встречного движения и допустил столкновение с автобусом марки Hyundai, двигавшимся во встречном направлении", — говорится в сообщении.

В результате ДТП пострадали четыре человека. Две женщины 1971 и 1995 годов рождения, находившиеся в салоне автобуса, с травмами различной степени тяжести доставлены в городскую клиническую больницу №23. Женщину-кондуктора 1991 года рождения с закрытым переломом правого коленного сустава госпитализировали в больницу №36. В аварии также пострадал водитель легковой иномарки. С черепно-мозговой травмой и переломом ребер его доставили в медицинское учреждение.

Прибывшие на место ДТП сотрудники Госавтоинспекции установили, что на легковом автомобиле установлена зимняя резина, уточняет ГУМВД.