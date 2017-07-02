В СК назвали возможную причину ДТП в Татарстане

На месте ДТП с автобусом в Татарстане. 2 июля 2017

На месте ДТП с автобусом в Татарстане. 2 июля 2017

МОСКВА, 2 июл — РИА Новости. Водитель автобуса, столкнувшегося с грузовиком в Татарстане, мог быть ослеплен фарами. Об этом РИА Новости сообщила помощник руководителя регионального следственного управления СК Эльвира Газизова.

В настоящий момент следователи осматривают место происшествия. Решается вопрос о задержании водителя автобуса и грузовика.

Уже возбуждены два уголовных дела: по статьям "Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по осторожности смерть двух или более лиц" и "Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц".

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Крупная авария произошла после полуночи в девяти километрах от города Заинска. Автобус, следовавший по маршруту Самара-Ижевск, врезался в грузовик.

В результате столкновения автобус опрокинулся и загорелся. Погибли 14 человек, в том числе двое детей, 14 пострадали.