Число погибших в крупном ДТП с автобусом в Татарстане выросло до 14

На месте ДТП с автобусом в Татарстане. 2 июля 2017

На месте ДТП с автобусом в Татарстане. 2 июля 2017

КАЗАНЬ, 2 июл — РИА Новости. Число погибших в ДТП с автобусом и грузовиком в Татарстане возросло до 14 человек, сообщила журналистам помощник руководителя регионального Следственного управления СК Эльвира Газизова.

"Погибших уже 14", — сказала Газизова.

Она отметила, что тело четырнадцатого погибшего было извлечено из автобуса.

Сообщение о ДТП с участием грузового автомобиля "Камаз" и пассажирского автобуса "Неоплан" в девяти километрах от Заинска поступило в 00.40 мск воскресенья. Автобус следовал по маршруту Самара-Ижевск, в нем находились 28 человек. В результате столкновения автобус опрокинулся на проезжую часть и загорелся. По данным минздрава Татарстана, 15 человек пострадали (из них госпитализированы 12).

По факту ДТП возбуждены уголовные дела по статьям "Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по осторожности смерть двух или более лиц" и "Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц". Расследование аварии взято на контроль центрального аппарата СК России.

О других крупных ДТП с участием автобусов в России в 2016-2017 годах читайте в справке РИА Новости >>