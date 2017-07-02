Число погибших в крупном ДТП с автобусом в Татарстане выросло до 14

КАЗАНЬ, 2 июл — РИА Новости. Число погибших в ДТП с автобусом и грузовиком в Татарстане возросло до 14 человек, сообщила журналистам помощник руководителя регионального Следственного управления СК Эльвира Газизова.
Она отметила, что тело четырнадцатого погибшего было извлечено из автобуса.
Сообщение о ДТП с участием грузового автомобиля "Камаз" и пассажирского автобуса "Неоплан" в девяти километрах от Заинска поступило в 00.40 мск воскресенья. Автобус следовал по маршруту Самара-Ижевск, в нем находились 28 человек. В результате столкновения автобус опрокинулся на проезжую часть и загорелся. По данным минздрава Татарстана, 15 человек пострадали (из них госпитализированы 12).
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