В ДТП в Нижегородской области погибли четыре человека

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 2 июл – РИА Новости. Четыре человека погибли в Нижегородской области после того, как водитель легкового автомобиля, по предварительным данным, не справился с управлением, съехал в кювет и врезался в дерево, сообщает ГУМВД по региону.

Авария произошла в воскресенье в Арзамасском районе.

"По предварительной информации, установлено, что водитель легкового автомобиля, двигаясь по автодороге между с. Медынцево и д. Успенское Арзамасского района Нижегородской области, не справился с управлением, в результате чего автомобиль съехал в кювет и врезался в дерево. В момент аварии в салоне автомобиля находились 6 человек. В результате ДТП водитель 1982 года рождения и 3 пассажира транспортного средства 1983, 1986 и 1979 годов рождения погибли", — говорится в сообщении.

В пресс-службе главка МВД РИА Новости уточнили, что другие два пассажира после оказания им медицинской помощи были отпущены домой.

В настоящее время сотрудники полиции выясняют все обстоятельства произошедшего, добавляет пресс-служба.