В Новосибирске локомотив пассажирского поезда сошел с рельсов

МОСКВА, 2 июл — РИА Новости. Локомотив пассажирского поезда сошел с рельсов в Новосибирске, пострадавших нет, следователи выясняют обстоятельства случившегося, сообщается на сайте Западно-Сибирского следственного управления на транспорте СК РФ.
Новосибирский следственный отдел на транспорте Западно-Сибирского следственного управления на транспорте СК РФ ведет проверку. В настоящее время на место происшествия выехала следственная группа.
На сайте Западно-Сибирской железной дороги сообщается, что инцидент произошел из-за прорыва городской ливневой канализации и обрушившегося потока грязи на железнодорожное полотно. На момент происшествия в вагонах поезда находились более 400 пассажиров, никто не пострадал. Из-за схода локомотива был задержан один пригородный поезд, еще две электрички пропущены другими маршрутами.