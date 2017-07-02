В Новосибирске локомотив пассажирского поезда сошел с рельсов

МОСКВА, 2 июл — РИА Новости. Локомотив пассажирского поезда сошел с рельсов в Новосибирске, пострадавших нет, следователи выясняют обстоятельства случившегося, сообщается на сайте Западно-Сибирского следственного управления на транспорте СК РФ.

"Второго июля 2017 года в 05:28 по местному времени на остановочной платформе Речной вокзал Западно-Сибирской железной дороги произошел сход локомотива пассажирского поезда № 602 сообщением Бийск — Новосибирск. В результате происшествия никто из пассажиров поезда не пострадал", — говорится в сообщении.

Новосибирский следственный отдел на транспорте Западно-Сибирского следственного управления на транспорте СК РФ ведет проверку. В настоящее время на место происшествия выехала следственная группа.

На сайте Западно-Сибирской железной дороги сообщается, что инцидент произошел из-за прорыва городской ливневой канализации и обрушившегося потока грязи на железнодорожное полотно. На момент происшествия в вагонах поезда находились более 400 пассажиров, никто не пострадал. Из-за схода локомотива был задержан один пригородный поезд, еще две электрички пропущены другими маршрутами.