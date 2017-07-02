Тела восьми погибших извлекли из сгоревшего после ДТП автобуса в Татарстане

На месте ДТП с автобусом в Татарстане. 2 июля 2017

На месте ДТП с автобусом в Татарстане. 2 июля 2017

КАЗАНЬ, 2 июл — РИА Новости, Ирина Дурницына. Спасатели извлекли из сгоревшего в Татарстане после столкновения с грузовиком автобуса, унесшего жизни 13 человек в ночь на воскресенье, тела восьми погибших, сообщила РИА Новости помощник руководителя регионального следственного управления СКР Эльвира Газизова.

Сообщение о ДТП с участием грузового автомобиля "Камаз" и пассажирского автобуса "Неоплан" в девяти километрах от Заинска поступило в 00.40 мск воскресенья. Автобус следовал по маршруту Самара-Ижевск, в нем находились 28 человек. В результате столкновения автобус опрокинулся на проезжую часть и загорелся. По данным минздрава Татарстана, погибли 13 человек, в том числе двое детей, 15 пострадали (из них госпитализированы 12).

МВД по Татарстану возбудило по факту ДТП уголовное дело по статье "Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по осторожности смерть двух или более лиц". Следствие также возбудило уголовное дело по статье "Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц".

"Из автобуса извлечено восемь тел погибших, их личности устанавливаются. Назначены судебно-медицинские экспертизы", — сказала Газизова.

Собеседница агентства добавила, что в настоящее время следователи продолжают осмотр места происшествия.

По информации МВД, водитель автобуса 1961 года рождения совершил столкновение с движущимся в попутном направлении грузовиком, буксируемым на жесткой сцепке автомобилем "Камаз". По одной из версий, водитель автобуса был ослеплен фарами грузовика.