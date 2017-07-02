Тела восьми погибших извлекли из сгоревшего после ДТП автобуса в Татарстане

КАЗАНЬ, 2 июл — РИА Новости, Ирина Дурницына. Спасатели извлекли из сгоревшего в Татарстане после столкновения с грузовиком автобуса, унесшего жизни 13 человек в ночь на воскресенье, тела восьми погибших, сообщила РИА Новости помощник руководителя регионального следственного управления СКР Эльвира Газизова.
МВД по Татарстану возбудило по факту ДТП уголовное дело по статье "Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по осторожности смерть двух или более лиц". Следствие также возбудило уголовное дело по статье "Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц".
Собеседница агентства добавила, что в настоящее время следователи продолжают осмотр места происшествия.
По информации МВД, водитель автобуса 1961 года рождения совершил столкновение с движущимся в попутном направлении грузовиком, буксируемым на жесткой сцепке автомобилем "Камаз". По одной из версий, водитель автобуса был ослеплен фарами грузовика.