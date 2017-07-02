В сети появилось видео с места крупного ДТП в Татарстане

МОСКВА, 2 июл — РИА Новости. МЧС Татарстан опубликовало видео с места столкновения пассажирского автобуса и бензовоза неподалеку от города Заинск.

В ролике можно увидеть сгоревший остов автобуса и съехавший в кювет грузовик.

По данным Минздрава Татарстана, авария произошла в 00:37 на выезде со стороны города Альметьевска. В результате ДТП погибли 13 человек, в том числе двое детей. Еще 15 человек пострадали, четверо из них доставлены в больницу в тяжелом состоянии.

Информацию о пострадавших можно получить по телефону "горячей линии" (843) 227-46-96.