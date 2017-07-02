В МВД Татарстана рассказали подробности столкновения автобуса с грузовиком

На месте ДТП с автобусом в Татарстане. 2 июля 2017

На месте ДТП с автобусом в Татарстане. 2 июля 2017

КАЗАНЬ, 2 июл — РИА Новости, Ирина Дурницына. Водитель автобуса, попавшего в ДТП с 13 погибшими в Татарстане в ночь на воскресенье, столкнулся с двигавшимся в попутном направлении грузовиком, сообщает МВД по Татарстану.

Сообщение о ДТП с участием грузового автомобиля "КамАЗ" и пассажирского автобуса "Неоплан" в девяти километрах от Заинска поступило в 0.40 мск воскресенья. Автобус следовал по маршруту Самара — Ижевск, в нем находились 28 человек. В результате столкновения автобус опрокинулся на проезжую часть и загорелся. По данным Минздрава Татарстана, погибли 13 человек, в том числе двое детей, 15 пострадали (из них госпитализированы 12).

Полиция возбудила уголовное дело по статье "нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по осторожности смерть двух или более лиц".

"Водитель автобуса 1961 года рождения совершил столкновение с движущимся в попутном направлении грузовиком, буксируемым на жесткой сцепке автомобилем "Камаз". После удара автобус опрокинулся и загорелся", — отмечает МВД.

О других крупных ДТП с участием автобусов в России в 2016-2017 годах читайте в справке РИА Новости >>