В МВД Татарстана рассказали подробности столкновения автобуса с грузовиком

КАЗАНЬ, 2 июл — РИА Новости, Ирина Дурницына. Водитель автобуса, попавшего в ДТП с 13 погибшими в Татарстане в ночь на воскресенье, столкнулся с двигавшимся в попутном направлении грузовиком, сообщает МВД по Татарстану.
Полиция возбудила уголовное дело по статье "нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по осторожности смерть двух или более лиц".
"Водитель автобуса 1961 года рождения совершил столкновение с движущимся в попутном направлении грузовиком, буксируемым на жесткой сцепке автомобилем "Камаз". После удара автобус опрокинулся и загорелся", — отмечает МВД.
О других крупных ДТП с участием автобусов в России в 2016-2017 годах читайте в справке РИА Новости >>