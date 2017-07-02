При столкновении автобуса и бензовоза в Татарстане погибли два ребенка

КАЗАНЬ, 2 июл — РИА Новости. Два ребенка погибли в столкновении пассажирского автобуса и бензовоза в Татарстане, сообщила РИА Новости пресс-секретарь регионального минздрава Айгуль Салимзянова.

Бензовоз и автобус Самара – Ижевск столкнулись в Татарстане в ночь на воскресенье, автобус загорелся и опрокинулся. По предварительным данным МВД, десять человек погибли и 12 пострадали.

"По предварительной информации, среди десяти погибших в ДТП двое детей", — сказала представитель минздрава.

По ее словам, в больницах находятся 12 пострадавших в происшествии, четверо из них в тяжелом состоянии. Все они взрослые, уточнила представительница ведомства.

МЧС после ДТП открыло горячие линии в Татарстане, Самаре и Ижевске. "В Главном управлении МЧС России по Татарстану работает телефон горячей линии по ДТП в Заинском районе — (843) 227-46-96, 227-45-63. Телефон горячей линии главного управления МЧС России по Самарской области — (846) 337-72-82. Телефон горячей линии главного управления МЧС России по Удмуртской Республике – (83412) 51-45-50", — говорится в сообщении.