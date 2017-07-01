В Приамурье фельдшер скорой помощи пострадала, пытаясь помочь пациенту

БЛАГОВЕЩЕНСК, 1 июл — РИА Новости. Фельдшер скорой помощи получила телесные повреждения в городе Белогорск Амурской области, сообщили РИА Новости в пресс-службе УМВД по региону.

"В ночь на 1 июля в Белогорске произошел конфликт, в результате которого фельдшер скорой помощи получила телесные повреждения. Обстоятельства происшествия выясняются", — рассказала собеседница агентства.

Как сообщают местные СМИ, в ночь на 1 июля бригада медиков, возвращалясь с вызова на станцию, по дороге увидела ДТП и остановилась оказать первую помощь. Водитель, который был в крови, от помощи отказался, а когда фельдшер сообщила дежурному о ситуации, вырвал у медика телефон и нанес ей неожиданный удар. СМИ сообщают, что она потеряла координацию движений.