Бывший "Дальспецстрой" отверг заявления о незаконной добыче у "Восточного"

ВЛАДИВОСТОК, 1 июл – РИА Новости. ФГУП "ГВСУ №6" (ранее – "Дальспецстрой") опровергло информацию властей Приамурья о незаконности добычи песка возле космодрома "Восточный" и заявило, что действия специалистов минприроды области нарушают права компании.

В пятницу власти Приамурья сообщили, что сотрудники отдела министерства природных ресурсов области и полиция закрытого административно-территориального образования (ЗАТО) Циолковский выявили факт добычи песка в 5 километрах от города Циолковский с нарушениями действующего законодательства для строительства объектов космодрома "Восточный". По данным правительства, добыча велась при помощи самосвалов с логотипом "Спецстрой России", устанавливается причастность ФГУП ГУСС "Дальспецстрой" при Спецстрое России" к нарушению.

"Сообщаем, что разработку и добычу песка из карьера "Углегорский" ФГУП "ГВСУ № 6" (ранее – "Дальспецстрой") ведет на основании лицензии БЛГ №80338 ТР. Срок окончания действия лицензии – 31 декабря 2018 года", — отмечает пресс-служба.

"Утверждения властей региона в незаконности добычи песка возле космодрома "Восточный" безосновательны. Действия сотрудников отдела министерства природных ресурсов Амурской области незаконны и нарушают права ФГУП "ГВСУ № 6". Данные действия повлекли приостановку работ на объектах государственной важности", — добавляет пресс-служба ФГУП.

По данным компании, простой техники и людей ведет к срыву утвержденных графиков производства работ, о чем ГВСУ №6 сообщит Роскосмосу и Минобороны России. Также планируется заявление в суд о взыскании неустойки за простой техники.