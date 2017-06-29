Суд в Петербурге отпустил под домашний арест фигуранта дела "Зенит-Арены"

C.-ПЕТЕРБУРГ, 29 июн — РИА Новости. Октябрьский районный суд Петербурга в четверг отпустил под домашний арест Кирилла Сливкина, обвиняемого в посредничестве в даче взятки бывшему вице-губернатору Петербурга Марату Оганесяну при возведении "Зенит-Арены", сообщает пресс-служба горсуда Петербурга.

"Октябрьский районный суд Санкт-Петербурга, по ходатайству следователя, изменил меру пресечения с заключения под стражу на домашний арест Кириллу Сливкину, обвиняемому в совершении преступления, предусмотренного ч.4 ст.291.1 УК РФ (посредничество во взяточничестве)", — говорится в сообщении.

Кирилл Сливкин помещен под домашний арест до 4 октября.

Ранее сообщалось, что в отношении Оганесяна, обвиняемого в мошенническом хищении в 2014 году более 50 миллионов рублей при поставке видеотабло для "Зенит-Арены", возбуждено уголовное дело о получении взятки от гендиректора фирмы "СтройЭлектроМонтаж (СЭМ) №5" Василия Сливкина. По делу также проходят предполагаемые посредники — главный экономист "СЭМ №5" Николай Хрипунов и заместитель Сливкина Кирилл Сливкин (состоят ли они в родственных связях, пока не уточняется).

По данным управления СК по Петербургу, Оганесян в 2015 году получил от Василия Сливкина через посредников Кирилла Сливкина и Хрипунова взятку в 20 миллионов рублей за обеспечение подписания договора, будучи вице-губернатором Санкт-Петербурга, курирующим выполнение работ по художественной подсветке и наружному освещению стадиона. Василий Сливкин и Оганесян сейчас находятся под арестом.