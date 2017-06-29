РОСТОВ-НА-ДОНУ, 29 июн – РИА Новости, Иван Капустин. Уголовное дело возбудили в отношении несовершеннолетнего жителя Краснодара, сбившего на автомобиле Land Rover пятерых дорожных рабочих, в результате чего один из них погиб, говорится в сообщении краевой прокуратуры.

По предварительным данным, 17-летний местный житель без прав двигался за рулем автомобиля Land Rover по улице Дзержинского. В районе улицы Талалихина он проигнорировал предупреждающие знаки о проведении дорожных работ и столкнулся со стоящим автомобилем ДРСУ — "Газель". В результате столкновения произошел наезд на пятерых дорожных рабочих. Один человек погиб на месте, пятеро, в том числе виновник ДТП, доставлены в больницы.

"По указанному факту территориальным отделом полиции в отношении подростка возбуждено уголовное дело по ст. 264 УК РФ, решается вопрос об избрании в отношении него меры пресечения. В ходе проверки будет дана оценка полноты принимаемых мер со стороны органов и учреждений системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних по формированию у подростка законопослушного поведения", — говорится в сообщении.

По информации прокуратуры, в крови несовершеннолетнего обнаружен алкоголь.