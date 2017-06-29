В Краснодаре подросток на Land Rover сбил пятерых дорожных рабочих

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 29 июн – РИА Новости, Иван Капустин. Семнадцатилетний водитель, не имеющий водительского удостоверения, совершил наезд на пятерых дорожных рабочих в Краснодаре, один из пострадавших погиб, сообщили РИА Новости в ГУ МВД по краю.

"По предварительным данным, семнадцатилетний местный житель, не имея права управления, находясь за рулем автомобиля Land Rover, двигался по улице Дзержинского. В районе улицы Талалихина он проигнорировал предупреждающие знаки о проведении дорожных работ и столкнулся со стоящим автомобилем ДРСУ – Газель. В результате столкновения произошел наезд на пятерых дорожных рабочих, осуществляющих ремонт на данном участке", — пояснили в ведомстве.

После столкновения иномарку отбросило на стоящий "ВАЗ 21120", в результате автомобиль Land Rover загорелся. Водитель успел покинуть машину до возгорания. По информации МВД, в результате ДТП на месте аварии погиб 40-летний рабочий дорожной службы. С травмами различной степени тяжести в медицинское учреждение доставлены водитель иномарки и четверо дорожных рабочих.

"В настоящее время сотрудники полиции продолжают работать на месте аварии. Осуществляется сбор информации и оформление материалов для дальнейшей проверки. Устанавливаются обстоятельства произошедшего. Наряд ДПС регулирует движение автотранспорта во избежание заторовой ситуации на дороге", — подчеркнули в полиции.