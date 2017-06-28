В Ленинградской области у биатлониста Малышко украли два гидроцикла

С.-ПЕТЕРБУРГ, 28 июн — РИА Новости. Неизвестные украли прицеп с двумя гидроциклами у жителя поселка Романовка Всеволожского района Ленинградской области, сообщает ГУМВД по Петербургу и Ленинградской области. По данным местных СМИ, владельцем гидроциклов является олимпийский чемпион Дмитрий Малышко.
Как пишут местные СМИ, воры похитили гидроциклы у российского биатлониста, олимпийского чемпиона 2014 года Дмитрия Малышко. По данным СМИ, стоимость каждого из гидроциклов составляет 1,6 миллиона рублей.
Решается вопрос о возбуждении уголовного дела. Комментарием спортсмена РИА Новости не располагает.