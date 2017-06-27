Еще одного присяжного удалили с процесса по делу об убийстве Немцова

МОСКВА, 27 июн — РИА Новости. Московский окружной военный суд во вторник исключил еще одного присяжного перед вынесением вердикта по делу об убийстве Бориса Немцова: мужчина принес в совещательную посторонние материалы, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.

Таким образом, на данный момент в коллегии осталось 13 заседателей – ранее судья удалил еще одну присяжную из-за того, что она скрыла судимости мужа. Для вынесения вердикта в коллегии должно быть как минимум 12 присяжных.

Вопросы к присяжному №6 у судьи появились в связи с тем, что он принес в совещательную комнату посторонние материалы, помимо блокнота. Присяжный пояснил, что "это его личные конспекты".

Судья Юрий Житников попросил принести ему данные бумаги. Выяснилось, что это пачка листов формата А4, среди которых распечатки карт, и большой ватман со схемами и записями. По словам присяжного, там собрана та информация, которую он услышал в суде, и посторонние никакого к этому отношения не имеют.

Прокурор, наоборот, выразила мнение, что бумаги присяжному передало некое "заинтересованное лицо".

"Мы видим четко, что эта информация, которая имеется в деле, но не была исследована в суде. То есть это тот период, который не вменяется обвиняемым. Присяжный не мог услышать здесь эти материалы", — заявила прокурор, попросив исключить этого присяжного из коллегии за нарушение закона.

Судья согласился с этим мнением и исключил мужчину из процесса.

"Я полагаю, что собирая эти доказательства, собирая эти таблицы, вы исходили из благих намерений, с целью систематизировать свои знания, но я вам неоднократно разъяснял, что присяжные не вправе собирать сведения, вы нарушали требования закона. Вы утратили объективность и нарушили требование закона, я вынужден вывести вас из коллегии", — констатировал судья.

Немцов, застреленный в центре Москвы в ночь на 28 февраля 2015 года, занимал в 1990-х годах ряд высоких постов в правительстве России, а в 2000-х перешел в оппозицию.

На скамье подсудимых находятся предполагаемый убийца Заур Дадаев, Хамзат Бахаев, который, по версии следствия, снабжал сообщников информацией и должен был укрыть их после преступления, Темирлан Эскерханов, которому вменяется отслеживание маршрутов Немцова, а также братья Анзор и Шадид Губашевы.

Также продолжается расследование выделенного в отдельное производство уголовного дела в отношении предполагаемого заказчика и организатора убийства Руслана Мухудинова, находящегося с ноября 2015 года в международном розыске, и в отношении других неустановленных лиц.