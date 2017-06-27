Суд по делу об убийстве Немцова удалил одну из присяжных

Анзор Губашев на заседании суда по делу об убийстве Бориса Немцова в Московском окружном военном суде. Архивное фото

Анзор Губашев на заседании суда по делу об убийстве Бориса Немцова в Московском окружном военном суде. Архивное фото

МОСКВА, 27 июн – РИА Новости. Судья по делу об убийстве Бориса Немцова во вторник удалил одну из 15 присяжных из-за того, что она скрыла судимость своего мужа, передает во вторник из зала суда корреспондент РИА Новости.

Женщина в ответ заявила, что ее муж скончался еще четыре года назад. В любом случае, из-за того, что она скрыла факт судимости супруга, ее удалили из зала суда. В коллегии осталось 14 заседателей. Для вынесения вердикта в коллегии должно быть как минимум 12 присяжных.

"В суд поступили материалы, из которых следует, что Николай Гутарев был судим и приговорен к трем годам лишении свободы, второй раз он был судим и приговорен к четырем годам лишения свободы, третий раз — приговорен к шести месяцам свободы и четвертый раз — к девяти годам лишения свободы", — перечислил судья.

В связи с этим у него появились "сомнения в беспристрастности и объективности" присяжной, и он удалил ее из зала суда.

Сама женщина, уходя, заявила: "Какое это (его судимость) имеет отношение (ко мне)?"" — и пожелала коллегам-присяжным удачи.