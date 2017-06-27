Работники новосибирского СИЗО сбили беспилотники с запрещенными телефонами

НОВОСИБИРСК, 27 июн – РИА Новости. Сотрудники СИЗО-1 в Новосибирске за несколько дней сбили два беспилотника–квадрокоптера, с помощью которых подследственным пытались передать запрещенные в изоляторе телефоны, сообщает ГУФСИН по региону.

Сотрудники оперативного отдела учреждения получили информацию, что люди, помещенные в СИЗО, хотят организовать канал доставки запрещенных предметов на режимную территорию с помощью летательных аппаратов на дистанционном управлении — квадрокоптеров.

"При проведении оперативно-розыскных мероприятий сотрудники оперативного отдела заметили первый летательный аппарат с привязанным к нему предметом и сбили его. К месту происшествия незамедлительно выдвинулись сотрудники отдела режима подразделения. Злоумышленник управлял летательным аппаратом на значительном расстоянии от следственного изолятора. Заметив приближение сотрудников учреждения, он скрылся на автомобиле", — рассказали в ГУФСИН.

При осмотре участка запретной зоны сотрудники СИЗО-1 нашли сбитый квадрокоптер, который должен был доставить в изолятор четыре сотовых телефона. Спустя несколько дней ситуация повторилась. На этот раз сотрудники СИЗО сбили квадрокоптер, доставлявший три сотовых телефона.

"Выясняется, кому принадлежали квадрокоптеры, кому предназначалась посылка с запрещёнными к использованию на территории учреждения предметами", — отметили в ведомстве, напомнив, что передача или попытка передачи запрещенных предметов в СИЗО влечет за собой административный штраф от 3 до 5 тысяч рублей с конфискацией запрещенных предметов.