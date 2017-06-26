РБК признал, что в статье о "Роснефти" содержалась неверная информация

МОСКВА, 26 июн — РИА Новости. Руководство РБК и журналисты издания, вовлечённые в конфликт, признают, что сведения в статье, ставшей предметом иска "Роснефти", не соответствуют действительности, следует из совместного заявления сторон.

Спор касается статьи РБК под заголовком "Сечин попросил правительство защитить "Роснефть" от BP", в которой утверждалось, что глава "Роснефти" Игорь Сечин якобы попросил правительство защитить "Роснефть" от возможного увеличения доли BP в капитале российской компании, которое могло произойти в результате приватизации части акций, принадлежащих государству. "Роснефть" требовала признать эту статью не соответствующей действительности и взыскать около 3,2 миллиарда рублей за ущерб деловой репутации.

Суд первой инстанции – московский арбитраж — частично удовлетворил требования "Роснефти", обязав ответчиков — компанию "БизнесПресс", а также журналистов Тимофея Дзядко, Людмилу Подобедову и Максима Товкайло — выплатить компании 390 тысяч рублей. Однако затем Девятый апелляционный арбитражный суд отменил назначенную денежную компенсацию, обязав телеканал и сайт издания лишь опубликовать опровержение.

"Между сторонами было достигнуто мировое соглашение, в рамках которого руководство холдинга РБК и все журналисты, вовлеченные в конфликт, признают, что сведения, являющиеся предметом иска, опубликованные в упомянутой выше статье, не соответствуют действительности и порочат деловую репутацию "Роснефти", — говорится в сообщении.

Помимо этого, руководство холдинга и его журналисты приносят свои извинения "Роснефти" и ее главному исполнительному директору Игорю Сечину.

Арбитражный суд Московского округа в понедельник утвердил мировое соглашение, подписанное "Роснефтью" и РБК вокруг спора о статье об Игоре Сечине.