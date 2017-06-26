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Происшествия

Полиция в Петербурге опровергла сообщение о "разгроме" могилы Виктора Цоя

17:1126.06.2017
(обновлено: 17:12 26.06.2017)
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© РИА Новости / Игорь СамойловМогила Виктора Цоя. Архивное фотоМогила Виктора Цоя. Архивное фото
© РИА Новости / Игорь Самойлов

С.-ПЕТЕРБУРГ, 26 июн — РИА Новости. Сотрудники полиции Петербурга в ходе проверки не нашли объективного подтверждения информации о якобы разгроме могилы Виктора Цоя на Богословском кладбище, сообщил РИА Новости в понедельник представитель регионального ГУ МВД.

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В социальной сети "ВКонтакте" ранее появилась фотография: как утверждается, на ней изображена могила советского рок-певца и музыканта на Богословском кладбище, при этом видно, что на ней разбросаны и перевернуты вазы с цветами, разбросанными цветами усыпана не только могила, но и площадка возле нее. Представитель регионального ГУМВД сообщал РИА Новости, что полиция Петербурга начала проверку по факту появления данной информации.

"Сотрудниками полиции повторно опрошена администрация кладбища, повторно осмотрена территория кладбища. Объективного подтверждения данной информации не выявлено", — сказал собеседник агентства.

Ранее в ГУМВД и на Богословском кладбище сообщали, что с могилой Цоя все в порядке, в полицию не поступало ни заявлений, ни обращений по данному факту. В день памяти Виктора Цоя сотрудники полиции Калининского района в полном объеме обеспечили охрану общественного порядка, никаких нарушений допущено не было.

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© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Движение "Рок-Петроград" на своей странице "ВКонтакте" также отмечает, что могила Цоя сейчас в идеальном состоянии. "Информация по "разгрому" могилы Виктора Цоя. Участник нашего движения посетил кладбище, могила в идеале. По словам работников — это провокация — разбросали цветы, сделали фото, тут же все убрали", — говорится в сообщении.

Виктор Цой родился в Ленинграде 21 июня 1962 года, в 1981 году в возрасте 19 лет основал "Кино" — одну из самых популярных советских рок-групп. До конца жизни он оставался ее лидером, автором текстов и музыки. Цой погиб в автокатастрофе 15 августа 1990 года, после его гибели группа "Кино", доработав и выпустив свой девятый альбом ("Черный альбом"), прекратила существование.

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